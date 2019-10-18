Незаконную надстройку на здании на Майдане Независимости в Киеве начали демонтировать. Об этом сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов на своей странице в Facebook.

По его словам демонтажем занимались работники “Киевблагоустройство“ при поддержке полиции. Советник мэра подчеркнул, что надстройка была абсолютно незаконной: Никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого “страшка“ никто не выдавал: ни город, ни государство.

Ссылка на реконструкцию квартиры в 2004 году критики не выдерживает, потому что после реконструкции – 02.09.2004 – объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт. При этом, геометрических параметров крыши дома на ул. Софиевской, 1 не меняли, - написал Бахматов.

Демонтаж незаконной конструкции проводится с целью не допустить ЧП и сопряженной с ним угрозы для людей. Кроме того, сейчас, по словам советника мэра, городские власти проводят инвентаризацию объектов, где в разное время осуществляли надстройки и пристройки к домам. В частности, в центральной части города.

Итак, первое и безальтернативное – если обнаружим нарушения чиновников при предоставлении разрешений – “догоним“ каждого. Даже тех, кто уже ушел в “большую политику“, - написал он.

Бахматов пообещал демонтировать все подобные пристройки, нарушающие конструктивную целостность зданий. А собственники тех пристроек, которые не несут угрозы, просто заплатят штраф и будут обязаны правильно оформить их. Он также добавил, что в ближайшее время столичные власти возьмутся за преступный дом в Музейном переулке и “Дом-монстр“ на Подоле.





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