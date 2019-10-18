Закон поддержали 278 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает корреспондент Укринформа.

"Данный законопроект вводит натовские звания для сержантского, старшинского состава, для солдат, а также унормирует их развитие в соответствии со стандартами НАТО и теми вызовами, которые стоят перед нашим государством", - сказала заместитель председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая, представляя документ.

Она также рассказала, что закон направлен на совершенствование законодательства по вопросам выполнения воинской обязанности.

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства Украины по вопросам выполнения воинской обязанности, введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины, соответствующих стандартам НАТО, повышение роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнение ими задач по назначению, создание дополнительных мотивационных факторов относительно прохождения гражданами Украины военной службы по контракту, что будет помогать переходу Вооруженных Сил Украины на профессиональную основу", - рассказала Безуглая.

Перед этим Рада приняла решение изменить повестку дня заседания, чтобы рассмотреть законопроект 0906 ранее. Перед этим соответствующую просьбу к президиуму выразила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)" был зарегистрирован и принят в первом чтении Верховной Радой VIII созыва.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира