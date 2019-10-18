 Forbes назвал Nike, ESPN и Adidas самыми дорогими спортивными брендами мира - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Forbes назвал Nike, ESPN и Adidas самыми дорогими спортивными брендами мира
18.10.2019 12:52
Журнал Forbes назвал самые дорогие спортивные марки.

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Первые три места в рейтинге заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд).

В десятку лидеров также вошли:

Gatorade — $6,7 млрд,

Sky Sports — $4,4 млрд,

Puma — $4 млрд,

Under Armour — $3,5 млрд,

UFC — $2,4 млрд,

YES — $1,5 млрд,

Reebok — $800 млн.

Forbes также назвал лидеров между самых дорогих брендов спортивных событий. Первое место занял Супербоул — соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте — Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем — конец четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом — Чемпионат мира по футболу ($282 млн).

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