Журнал Forbes назвал самые дорогие спортивные марки. Первые три места в рейтинге заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд). В десятку лидеров также вошли: Gatorade — $6,7 млрд, Sky Sports — $4,4 млрд, Puma — $4 млрд, Under Armour — $3,5 млрд, UFC — $2,4 млрд, YES — $1,5 млрд, Reebok — $800 млн. Forbes также назвал лидеров между самых дорогих брендов спортивных событий. Первое место занял Супербоул — соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте — Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем — конец четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом — Чемпионат мира по футболу ($282 млн). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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