Деловые Сводки
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|Forbes назвал Nike, ESPN и Adidas самыми дорогими спортивными брендами мира
|18.10.2019 12:52
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Первые три места в рейтинге заняли Nike стоимостью $36,8 млрд, спортивный телеканал ESPN ($13,1 млрд) и Adidas ($11,2 млрд).
В десятку лидеров также вошли:
Gatorade — $6,7 млрд,
Sky Sports — $4,4 млрд,
Puma — $4 млрд,
Under Armour — $3,5 млрд,
UFC — $2,4 млрд,
YES — $1,5 млрд,
Reebok — $800 млн.
Forbes также назвал лидеров между самых дорогих брендов спортивных событий. Первое место занял Супербоул — соревнования за звание чемпиона Национальной футбольной лиги в США. Общий доход от него составляет $780 млн. На втором месте — Летние олимпийские игры ($375 млн), на третьем — конец четырех мужского баскетбольного турнира первого дивизиона NCAA ($300 млн), а на четвертом — Чемпионат мира по футболу ($282 млн).