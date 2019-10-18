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|Смена собственников и влияние РФ: за "телеканалы Медведчука" возьмется комиссия Рады
|18.10.2019 13:29
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Такое решение поддержали 278 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Инициаторами постановления являются народные депутаты из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк и из фракции "Голос" - Александра Устинова.
Как отмечается в пояснительной записке, необходимость принятия постановления продиктована, в частности, вероятным приобретением Виктором Медведчуком через, вероятно, подставных лиц ряда информационных телеканалов, в числе которых каналы "112 Украина", а также NewsOne и ZIK.
Постановлением образуется Временная следственная комиссия Верховной Рады для проведения расследования сведений о соблюдении требований законодательства при смене собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влияния России.
К основным задачам Временной следственной комиссии предлагают отнести: проведение комплексной проверки обстоятельств приобретения, источников поступления и движения средств при смене собственников телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK; провести исследование по установлению лиц, которые прямо либо косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов; провести исследование о доли в сфере информационного рынка и рынка телевизионного вещания, которая принадлежит телеканалам NewsOne, "112 Украина", ZIK; проведение проверки сведений о систематическом распространении вышеуказанными телеканалами идей и тезисов, которые могут угрожать интересам национальной безопасности, обороны и территориальной целостности Украины.
В случае установления достаточных оснований предлагается инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
В рамках работы ВСК планируется предоставление предложений относительно законодательного урегулирования вопроса о запрете монополизации информационного пространства Украины отдельными субъектами.
Председателем Временной следственной комиссии избрана народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, заместителем председателя ВСК - член фракции "Голос" Александра Устинова.