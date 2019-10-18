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|Нардеп, который предложил присоединить Кубань, показал себя в роли кубанского казака
|18.10.2019 14:45
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Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который объявил о намерениях присоединить Краснодарский край к культурному и политическому полю Украины, опубликовал в своем Facebook фото, где он изображен в образе кубанского казака.
Именно Алексей Гончаренко был одним из инициаторов создания в парламенте межфракционного объединения "Кубань". Целью этого объединения обозначено присоединение Кубани (Краснодарский край, РФ) к Украине.
Нардеп заявил, что очень важно поддерживать связи с этническими украинцами, которые живут на Кубани.
Именно следовательно Гончаренко записал видео, в котором изобразил себя в роли кубанского казака и детально рассказал о своей инициативе.