Народный депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, который объявил о намерениях присоединить Краснодарский край к культурному и политическому полю Украины, опубликовал в своем Facebook фото, где он изображен в образе кубанского казака.

Именно Алексей Гончаренко был одним из инициаторов создания в парламенте межфракционного объединения "Кубань". Целью этого объединения обозначено присоединение Кубани (Краснодарский край, РФ) к Украине.

Нардеп заявил, что очень важно поддерживать связи с этническими украинцами, которые живут на Кубани.

Именно следовательно Гончаренко записал видео, в котором изобразил себя в роли кубанского казака и детально рассказал о своей инициативе.





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