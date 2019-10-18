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|Под Кабмином - митинг против незаконной застройки Киева
|18.10.2019 15:04
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Участие в акции принимают более десятка активистов, сообщает корреспондент Укринформа.
Они держат большие плакаты "Защитим курорт Пуща-Водица", "Киевгорстрой", "Вон из Пущи-Водицы".
Активисты пришли на митинг, чтобы привлечь внимание Гончарука к проблемным объектам в Киеве и остановить незаконные застройки.
"Мы принесли список, в котором более 40 застроек. Сегодня здесь - Пушкинская 33,37; Мичурина 44; Печерск - исторические склоны; Быковнянский лес, где строят высотки; Пуща-Водица; Русановская набережная, 3 и другие объекты", - сказала председатель общественной организации "Барви життя" Лидия Гончаренко.
По ее словам, список с незаконными застройками активисты планируют передать в Кабмин.