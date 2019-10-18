 Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя
18.10.2019 15:23
Министр Кабинета министров анонсировал новый законопроект по детенизации алкогольных напитков и сигарет.

b22211c-dmytro-dubilet_18.10.2019

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отчитался по результатам первых 50 дней работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Финансы.bigmir.net.
ТОП-7 проектов Дмитрия Дубилета:

- Начата диджитализация бизнес-процессов Кабмина.

- Работа по снижению рейдерства.

- Отмена обязательных трудовых книжек.

- Создание концепции и старт проекта Электронные больничные.

- Единый процесс подачи “ориентировок“ на таможню со стороны силовиков.

- Проект по детенизации алкоголя и сигарет.

- Запущен пилот по централизации “поддерживающих“ функций в Кабмине.

“Об этом напишу отдельный пост (по детенизации алкоголя и сигарет – ред.). Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году“ – подчеркнул министр.

Как будет реализован проект и какие механизмы используют власти – Дубилет не пояснил.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->