Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отчитался по результатам первых 50 дней работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Финансы.bigmir.net.

ТОП-7 проектов Дмитрия Дубилета:

- Начата диджитализация бизнес-процессов Кабмина.

- Работа по снижению рейдерства.

- Отмена обязательных трудовых книжек.

- Создание концепции и старт проекта Электронные больничные.

- Единый процесс подачи “ориентировок“ на таможню со стороны силовиков.

- Проект по детенизации алкоголя и сигарет.

- Запущен пилот по централизации “поддерживающих“ функций в Кабмине.



“Об этом напишу отдельный пост (по детенизации алкоголя и сигарет – ред.). Если коротко, планируем вывести значительную часть рынка из тени. Это спасет много жизней и добавит в бюджет 2-3 млрд в следующем году“ – подчеркнул министр.

Как будет реализован проект и какие механизмы используют власти – Дубилет не пояснил.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира