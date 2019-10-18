Деловые Сводки
- Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя
- Под Кабмином - митинг против незаконной застройки Киева
- Нардеп, который предложил присоединить Кубань, показал себя в роли кубанского казака
- У Кабмина нет четкой стратегии по разведению сил – Вакарчук
- Смена собственников и влияние РФ: за "телеканалы Медведчука" возьмется комиссия Рады
|Дубилет отчитался по первым 50 дням работы и анонсировал детенизацию алкоголя
|18.10.2019 15:23
|
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет отчитался по результатам первых 50 дней работы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Финансы.bigmir.net.
- Начата диджитализация бизнес-процессов Кабмина.
- Работа по снижению рейдерства.
- Отмена обязательных трудовых книжек.
- Создание концепции и старт проекта Электронные больничные.
- Единый процесс подачи “ориентировок“ на таможню со стороны силовиков.
- Проект по детенизации алкоголя и сигарет.
- Запущен пилот по централизации “поддерживающих“ функций в Кабмине.
Как будет реализован проект и какие механизмы используют власти – Дубилет не пояснил.