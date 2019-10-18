Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» № 166-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Закон, в частности, увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

"Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе", - уточнили в ОП.

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