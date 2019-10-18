Деловые Сводки
|Вступила в силу отмена госфинансирования партий, не вошедших в парламент
|18.10.2019 16:18
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Сегодня в Украине вступили в силу нормы касательно отмены государственного финансирования партий с поддержкой 2-5% голосов избирателей. Соответствующие изменения предусматривает закон № 140-IX.
Кроме того, данный закон отменил государственное финансирование партий, которые набрали от 2 до 5% голосов избирателей на парламентских выборах.
Помимо вышеупомянутого, объемы государственного финансирования политсил, которые по итогу парламентских выборов прошли парламент, сокращены вдвое.