"Без принятия этого закона мы не пройдем сертификацию оператора ГТС. Таким образом, у нас не будет независимого оператора. Во-вторых, непринятие этого законопроекта может сорвать процесс переговоров, которые проходят между Украиной и Российской Федерации о продлении контрактов на транзит российского газа через Украину. И в-третьих, мы должны показать Европейскому Союзу и европейским партнерам, что мы выполняем свои обязательства, предусмотренные Третьим энергопакетом и законом Украины о рынке природного газа", - сказал, представляя законопроект нардеп Андрей Жупанин.

Принятые изменения вносятся в Хозяйственный кодекс, Земельный кодекс, закон о трубопроводном транспорте, о лицензировании видов хозяйственной деятельности, об управлении объектами государственной собственности и некоторые другие законы.

Законопроект устанавливает, что компания, которой передаются объекты госсобственности с целью создания оператора ГТС (а также системы передачи электроэнергии), должна быть полностью независимой в принятиии решений по использованию, эксплуатации, обслуживанию, планированию, развитию и их финансированию.

Оператор ГТС может принадлежать исключительного государству или субъекту хозяйствования, которое принадлежит государству. По словам нардепа Андрея Геруса, ко второму чтению в законопроекте пропишут запрет на приватизацию, концессию, аренду и управление третьими сторонами.

Оператором газотранспортной системы будет одноименная компания Оператор ГТС Украины. Ее выведут из состава группы Нафтогаз и отдадут в собственность и управление компании Магистральные газопроводы Украины, которая подчинена Минфину.

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