На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске Россия предъявляет требование о введении особого статуса ОРДЛО на постоянной основе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, пишет УНН

"Так называемая формула Штайнмайера определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов. Действующий на сегодня закон был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, он будет действовать только в течение трех лет. Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске - это введение особого статуса на постоянной основе", - рассказал Боднар.

При этом дипломат отметил, что определять особый статус ОРДЛО будет закон, который примет Верховная Рада.

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