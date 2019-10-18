Глава Facebook Марк Цукерберг выступил перед студентами Джорджтаунского университета, рассказав о наследии, которое надеется оставить, важности свободы слова и самовыражения. По его словам, соцсети, которые дали возможность выражать мнения и искать единомышленников без посредничества политиков или СМИ — «пятая власть современности». «Увеличение числа людей, которые могут разделить свои взгляды с другими, всегда было необходимым для формирования более инклюзивного общества», — зявил он.

Как подчеркивает Business Insider, сейчас Fаcebook в очередной раз оказалась под огнем критики из-за обработки политической рекламы — которая будет приносить все больше денег по мере приближения даты выборов президента США. Цукерберг заявил, что модераторы отдают приоритет ликвидации поддельных аккаунтов, а не лживых сообщений настоящих политиков, предоставляя их сторонникам и политикам обсуждать конкретные высказывания. Чтобы проверить это, претендент на выдвижение от Демократической партии Элизабет Уоррен, требующая разделения Facebook, даже запустила фейковую рекламу, в которой утверждалось, что Цукерберг поддерживает переизбрание Дональда Трампа на второй срок.

Цукерберг уверен, что сделал верный выбор. «Способность выражать себя — новая сила мира. Пятая власть — наряду с другими властными структурами общества. Людям больше не нужно полагаться на традиционных „привратников“, политиков или СМИ, чтобы их голоса услышали», — подчеркнул он.

Вместо того, чтобы пытаться отделить правду от лжи, Facebook сосредоточится на фильтрации террористического контента — по оценке Марка, сейчас алгоритмы успешно вычищают 99% таких высказываний, фото и видео до момента, когда они попадут в ленту. Что касается политики, то самое важное — не допустить к публикациям подобных сообщений фейковые аккаунты, как это произошло в ходе кампании 2016 года. Сейчас большинству таких аккаунтов не удается даже зарегистрироваться, утверждает Цукерберг.

Перед выступлением Марк дал интервью New York Times, сказав, что считает важным оставить именно такое демократическое наследие — где люди могут выражать себя. «Я ведь не всегда буду здесь», — указал он, говоря о своей позиции во главе крупнейшей соцсети мира. Цензура неприемлема, именно следовательно FB не работает в Китае, также напомнил он.

"Я хочу убедиться, что ценности свободы выражения [будут] глубоко закреплены в процессах управления компанией».

В ходе выступления основатель Facebook также указал на главные угрозы для свободы слова в интернете и по всему мира. Это распространение законов, ограничивающих свободу высказываний онлайн, а также появившийся тренд на переопределение того, какие высказывания считать опасными.



















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