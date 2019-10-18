За последние три месяца в Украине выросли пенсии. При этом размер средней пенсии повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. За период с июля по сентябрь денежное обеспечение по возрасту увеличилось на 7 гривен – до 3016 гривен в месяц. К слову, ранее украинцы назвали оптимальный размер пенсии.

При этом, по подсчетам Пенсионного фонда, почти половина всех пожилых украинцев получают ежемесячно 1,5-2 тысячи гривен. 75 тысяч человек имеют выплаты, которые меньше этой суммы. И 245 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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