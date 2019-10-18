Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Начался мой первый, в качестве предстоятеля Православной церкви Украины, визит в Соединенные Штаты Америки", - отметил митрополит.

Епифаний сообщил, что вместе с делегацией ПЦУ прилетели в Нью-Йорк, где начали свой визит с особого места - храма в честь святого Николая Американской архиепископии Вселенского патриархата, который расположен на территории Всемирного торгового центра в Манхэттене.

По его словам, сегодня храм еще находится в состоянии строительства, предыдущий одноименный храм был разрушен в результате ужасного теракта 11 сентября 2001 года, когда южная и северная башни Всемирного торгового центра подверглись нападению террористов.

Митрополит подчеркнул, что эта церковь - единственное здание, которое не было частью оригинального комплекса Всемирного торгового центра и которое было полностью уничтожено в результате атак.

Как отметил глава ПЦУ, хотя впереди еще немало работы, но храм уже напоминает Собор священный Софии Константинопольской, которым и вдохновлялся архитектор проекта Сантьяго Калатрава.

"Расположенная в парке Свободы с видом на Национальный мемориал и музей 11 сентября, церковь святого Николая словно является окном в вечность, куда полетели те, кто здесь невинно и несправедливо погиб. Посреди одного из самых мощных и динамичных городов в мире храм является благодатным пристанищем для укрепления духа и искренней молитвы о жертвах теракта - официально установлено, что погибли более 3000 человек, между них 12 украинцев. Имена погибших увековечены в памяти целой страны и вписаны на мемориальных досках скорби, которые выставлены на Нижнем Манхэттене", - поделился впечатлениями предстоятель ПЦУ.

Он также добавил, что вместе с делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященные жертвам трагедии 11 сентября.

Как сообщалось, планируется, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 19 октября в Нью-Йорке получит награду - «Премию Афинагора по правам человека».

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