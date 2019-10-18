Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает Европейская правда.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан сообщил, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе "не смогли выполнить свое обязательство" начать переговоры о вступлении с Скопье и Тираной.

"Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан", - написал Хан в своем Twitter.

Он отметил, что отказ от признания прогресса, которого достигли обе страны, будет иметь негативные последствия, в том числе появился риск дестабилизации на Западных Балканах.

"Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в ​​наших общих интересах", - добавил еврокомиссар Хан.

Как сообщалось, Франция, а также Дания и Нидерланды выступают против открытия переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

Париж говорит, что перед Евросоюзом сейчас слишком много вызовов, чтобы позволить присоединение этих двух балканских государств. Среди вызовов - запланированный Brexit, усиление Китая, российская угроза и миграция. Франция хочет, чтобы Еврокомиссия глубоко реформировала способ ведения переговоров о присоединении.

Сейчас в ЕС рассматривают возможность перенести открытие переговоров на апрель 2020 года или на объявленный саммит ЕС-Западные Балканы в Загребе следующего мая.

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