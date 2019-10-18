Уже совсем скоро наступят рождественские и новогодние праздники - и лучше заранее знать, сколько будет выходных, чтобы спланировать небольшую поездку или просто веселый досуг.

В этом году, украинцев ждут изменения в порядке выходных на Новый год. Давайте разбираться, сколько дней в Украине будут праздничными, и какие из них придется отрабатывать по субботам.

Так рождественские праздники начнутся, традиционно, с 25 декабря - в этот день будем отмечать Католическое Рождество. В 2019 праздник выпадет на среду - и будет официальным выходным днем. Следующие праздничные выходные - новогодние каникулы. В 2019 -2020 в Украине будет 4 подряд выходных, часть из которых придется отрабатывать по субботам. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров. Новогодние каникулы начнутся с воскресенья 29 декабря и продлятся до среды 1 января включительно.

За понедельник и вторник, 30 и 31 декабря - придется отрабатывать по субботам. Так, согласно распоряжению Кабинета Министров - за 30 декабря украинцам нужно будет отработать 21 декабря, а за 31 декабря придется выйти на работу 28 декабря.

Также 4 подряд выходных будет на Православное Рождество - суббота и воскресенье 4 и 5 января, а также понедельник 6 января и День Рождества - 7 января.

За 6 января украинцы будут отрабатывать в субботу 11 января. В документе указывается, что это делается для “рационального использования рабочего времени“.





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