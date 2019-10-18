«Источник мира»: турки против в курдов в северных провинциях Сирии RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Выходные на Рождество и Новый год: Украинцев ждут изменения в перечне праздников • ТОП-10 лечебных свойств лаврового листа • Епифаний с делегацией ПЦУ прибыл в США • ЕС отказался начать переговоры о вступлении двух стран • Цукерберг намекнул на уход с Facebook • Сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен • Россия требует постоянный "особый статус" для ОРДЛОвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: война, Сирия, Турция, курды. «Источник мира»: турки против в курдов в северных провинциях Сирии 406война, Сирия, Турция, курды. Турция девятого октября начала масштабную военную операцию против курдских сил самообороны в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Целью операции, получившей название «Источник мира», является «ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев». В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. В свою очередь, официальные сирийские власти согласились помочь курдам отразить наступление. Армия президента Башара Асада заняла несколько населенных пунктов на курдской территории. Он заверил, что Сирия ответит на агрессию Турции «всеми законными способами».

Ситуация в Сирии стала поводом для весьма эмоционального послания президента США Дональда Трампа своему турецкому коллеге. Он призвал Эрдогана «не упираться» и «не быть крутым парнем и дураком», а также «не подводить весь мир». Американский лидер предложил заключить «выгодную сделку»: отказ Эрдогана от военной операции против курдов в обмен на сохранение экономики Турции, которую президент США пообещал разрушить. Фоторепортажи Популярные теги Одесса, Нацгвардия, политика, джаз, путешествия, традиции, Саакашвили, суд, политики, самолеты, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, АТО, футбол, пейзажи, архитектура, столкновения, полиция, Львів, уикенд, туризм, музыка, Александр Зубко, фестивали, Киев, Сергей Смоленцев, катастрофы, Донбасс, мода, милиция, фотопроект, люди, Карпаты, история, тест-драйв, юмор, Динамо, кошки, мир, фотографы, марш, Верховная Рада, депутаты, фотография, солдат, концерты, дизайн, фотоподборки, митинги, НАТО, бизнес, Россия, оккупация, аннексия Крыма, экология, транспорт, война, учения, ЗСУ, Львов, портрет, ВСУ, церковь, технологии, дети, Порошенко, фотоконкурсы, спорт, природа, общество, животные, соревнования, женщины, Путин, знаменитости, искусство, корабли, праздники, живопись, зима, выборы, автомобили, Шахтер, заводы, вера, Майдан, #Євромайдан, военная техника, авиация, акции, город, США, досуг, цирк, выставки, культура, протесты, ВМС, парады, беспорядки Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец Одесса, Нацгвардия, политика, джаз, путешествия, традиции, Саакашвили, суд, политики, самолеты, стихийные бедствия, Дмитрий Дятлов, АТО, футбол, пейзажи, архитектура, столкновения, полиция, Львів, уикенд, туризм, музыка, Александр Зубко, фестивали, Киев, Сергей Смоленцев, катастрофы, Донбасс, мода, милиция, фотопроект, люди, Карпаты, история, тест-драйв, юмор, Динамо, кошки, мир, фотографы, марш, Верховная Рада, депутаты, фотография, солдат, концерты, дизайн, фотоподборки, митинги, НАТО, бизнес, Россия, оккупация, аннексия Крыма, экология, транспорт, война, учения, ЗСУ, Львов, портрет, ВСУ, церковь, технологии, дети, Порошенко, фотоконкурсы, спорт, природа, общество, животные, соревнования, женщины, Путин, знаменитости, искусство, корабли, праздники, живопись, зима, выборы, автомобили, Шахтер, заводы, вера, Майдан, #Євромайдан, военная техника, авиация, акции, город, США, досуг, цирк, выставки, культура, протесты, ВМС, парады, беспорядкиЛеонид Швец Соседские уроки, или Как взяли Будапешт Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Reuters Сирия 18.10.2019



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