«Источник мира»: турки против в курдов в северных провинциях Сирии
18.10.2019 19:57
«Источник мира»: турки против в курдов в северных провинциях Сирии
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18.10.2019
Сирия
Reuters
406
Метки: война, Сирия, Турция, курды.
«Источник мира»: турки против в курдов в северных провинциях Сирии
Турция девятого октября начала масштабную военную операцию против курдских сил самообороны в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Целью операции, получившей название «Источник мира», является «ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев». В операции задействованы части ВС Турции и отряды оппозиционной Сирийской национальной армии. В свою очередь, официальные сирийские власти согласились помочь курдам отразить наступление. Армия президента Башара Асада заняла несколько населенных пунктов на курдской территории. Он заверил, что Сирия ответит на агрессию Турции «всеми законными способами». Ситуация в Сирии стала поводом для весьма эмоционального послания президента США Дональда Трампа своему турецкому коллеге. Он призвал Эрдогана «не упираться» и «не быть крутым парнем и дураком», а также «не подводить весь мир». Американский лидер предложил заключить «выгодную сделку»: отказ Эрдогана от военной операции против курдов в обмен на сохранение экономики Турции, которую президент США пообещал разрушить.