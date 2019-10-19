Деловые Сводки
- В Киеве на выходные из-за ремонта отменят скоростной трамвай
- Фотопроект «Разъеденяющая связь»: реальный мир или жизнь в смартфоне?
- «Источник мира»: турки против в курдов в северных провинциях Сирии
- В США решили закрыть одну из крупнейших тюрем мира
- Выходные на Рождество и Новый год: Украинцев ждут изменения в перечне праздников
|В Киеве на выходные из-за ремонта отменят скоростной трамвай
|19.10.2019 07:48
|
Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».
"19 и 20 октября движение трамваев маршрута №1 будет временно приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта пути на участке от Вул. Генерала Потапова» до «Бульвара Кольцова», путь №3 будет работать в обычном режиме движения', - говорится в сообщении.
Количество автобусов на маршруте №2Т будет увеличено, запланированный промежуток движения 7 минут (при условии отсутствия пробок/дорожно-транспортных происшествий).