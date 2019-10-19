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В Киеве на выходные из-за ремонта отменят скоростной трамвай
19.10.2019 07:48
В Киеве 19 и 20 октября движение трамваев маршрута №1 будет временно приостановлено движение трамваев №3 не изменится.

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Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

"19 и 20 октября движение трамваев маршрута №1 будет временно приостановлено в связи с усиленной фазой капремонта пути на участке от Вул. Генерала Потапова» до «Бульвара Кольцова», путь №3 будет работать в обычном режиме движения', - говорится в сообщении.

Количество автобусов на маршруте №2Т будет увеличено, запланированный промежуток движения 7 минут (при условии отсутствия пробок/дорожно-транспортных происшествий).

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