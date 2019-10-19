Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"19 октября переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туманы (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 4-9°, на побережье морей до 12°, днем ​​17-22°.

В воскресенье и понедельник, 20-21 октября, синоптики также обещают без осадков. Ночью и утром туман (в западных и северных областях - местами). Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9°, на крайнем западе и юге страны до 12°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье кое-где до 25°.

Без осадков в Украине будет и 22-23 октября. Температура ночью 5-11°, днем ​​16-22°, 23 октября в Украине, кроме юга и Закарпатья, 13-19°.

Также, по прогнозам синоптиков, сухая погода сохранится 24-26 октября. В эти дни температура ночью 3-9° тепла, на юге до 11°, днем ​​14-19°, на юге и западе до 21°.

В то же время 27-28 октября, как предупреждает Укргидрометцентр, ожидается снижение температуры на 3-6°.

В Киеве и Киевской области завтра, 19 октября, переменная облачность, без осадков.

Температура ночью в столице 7-9°, днем ​​20-22°; по области ночью 4-9°, днем ​​17-22°.

В течение 20-21 октября в Киеве также будет без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Температура ночью 4-9°, днем ​​17-22°.

Сухая погода сохранится в столице и 22-23 октября. Температура воздуха ночью составит 5-10°; днем 22 октября 16-21°, 23 октября 13-18°.

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