Об этом сообщила в FacebookЛьвовская областная организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры, обнародовав фотографии, сделанные Андрианом Клещом.

"Вот и явилась миру обновленная «красота» на замену росписям Сосенко и Буцманюка в церкви в Славском", - с сожалением прокомментировали фотографии в посте.

Как сообщал Укринформ, в мае этого года во время ремонта церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском, который осуществлялся без соответствующих разрешений и согласований органа охраны культурного наследия Львовской ОГА, сбили аутентичные росписи художников Модеста Сосенко и Юлиана Буцманюка, сделанные в 1910 году, и керамическую плитку фабрики Ивана Левинского.

Львовская ОГА обратилась в суд с иском об изъятии из собственности Славской громады памятника архитектуры местного значения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира