Примета новой аттракции: "Меня потри, свой берег выбери", написала автор проекта Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Скульптурка расположена на ул. Болсуновских, 13-15, близко от станции метро "Дружбы народов".

Как известно, Николаевский цепной мост - первый капитальный мост через Днепр в Киеве. Монументальное каменное здание, удерживаемое над рекой тяжелыми цепями (каждое звено весило 192 кг), открыли в 1853 году. Конструкция стала настоящим чудом техники своего времени. На тот момент это был единственный в мире шестипролетный мост. Его уменьшенная точная серебряная копия была выставлена ​​на Всемирной выставке в Лондоне.

Мост простоял до 1920 года, когда один из пролетов был взорван польским войском, отступавшим из Киева. Затем известный мостостроитель Евгений Патон поставил на этом месте новый мост, который был взорван в 1941 году при отступлении советских войск. А в 1965 году на этом месте появился мост Метро. Сейчас, во время низкой воды, с него иногда можно разглядеть темные камни - это выступают из-под воды опоры старого Цепного моста.

Как сообщал Укринформ, в рамках проекта "Шукай!" в 2018 году столица получила 12 мини-памятников, связанных с историей города: "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон", "Киевская пектораль" и "Киевский Самсон".

В 2019-м появились "Киевский компьютер", "Золотые ворота", "Киевский богатырь Никита Кожемяка", "Золотая туфелька Сержа Лифаря", "Киевский кофе", "Киевские шахматы", "Вертолет Сикорского", "Киевский велотрек" и "Киевский царь-балкон".

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