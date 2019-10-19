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|ОБСЕ увидела "Гвоздики" и "Рапиры" оккупантов за линиями отведения
|19.10.2019 12:26
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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"В отчете СММ ОБСЕ от 17 октября обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 15 октября возле населенного пункта Бугаевка Луганской области беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал 6 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 16 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 7 единиц противотанковых орудий МТ-12 "Рапира", - говорится в сообщении.
Как отмечается, миссия ОБСЕ продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минскими договоренностями.