Разведывательная функция дронов уже давно осталась в прошлом. Теперь в Украине пытаются оснащать их вооружением. В сети появилось видео стрельбы из гранатометов РПГ-22, установленных на беспилотник. “Проверка прицельно-стрелкового комплекса с двумя имитационными гранатометами РПГ-22 с борта ударного коптера “Демон“, – говорится в описании к видео.

Реальная боевая граната РПГ-22 имеет калибр 72,5 мм. Прицельная дальность стрельбы из такого гранатомета – 150–200 м, максимальная дальность стрельбы – 250 м. Отметим, что РПГ-22 весит только 2,8 кг.





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