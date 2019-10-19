Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление Печерского суда

26 июля 2019 к правоохранителям поступило заявление, что Микитась якобы использовав подставных лиц и подделав документы на получение корпоративных прав по объектам строительства, незаконно легализовал денежные средства в размере более 200 млн гривен.

Заявитель рассказал, что из СМИ узнал, что нардеп Микитась с целью уклонения от уплаты налогов и легализации доходов в размере более 200 миллионов гривен, полученных незаконным путем, совершил подделку документов, а именно договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

С открытых данных заявителю якобы стало известно, что граждане, которые приобрели активы у депутата, умерли в 2015 и 2016 годах.

В декларации за 2016 Микитась отчитывался о продаже корпоративных прав Владимиру Ярошенко на сумму 152,4 миллионов гривен и продажа ценных бумаг Артему Хижуну на 60,5 миллионов гривен.

В то же время, по данным управления юстиции Киева, 10 октября 2016 зарегистрирована смерть гражданина Ярошенко, 1969 г.р. Кроме того, 16 ноября 2015 составлена актовая запись о смерти гражданина Хижуна, 1980 г.р.

В сентябре 2019 Печерский суд дал следователю ГБР доступ к документам Государственной налоговой службы Украины по Микитась и умерших Ярошенко и Хижуна. Выясняются адреса регистрации / проживания, средства связи, данные о субъектах хозяйствования, в которых указанные лица работали или были учредителями, информация об источниках и размере их доходов, сведения о банковских счетах, уплаченные налоги.

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