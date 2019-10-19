Как сделать маринад для шашлыка, чтобы не прогадать со специями? Мы подобрали для вас 6 проверенных рецептов.

Классика - для свинины

Этот маринад хорошо подойдет свинине. Возьмите 3–4 головки лука и мелко нарежьте, пересыпьте половиной чайной ложки сахара, душистым перцем и черным молотым. Залейте смесь ½ стакана уксуса 9% и стаканом воды, приправьте лаврушкой. Мясо маринуется в течение часа в холодильнике, а если оставите на ночь – будет еще лучше!

Томатный - для баранины

Баранину можно смело мариновать в томатном маринаде. Возьми 5 крупных луковиц и нарежь их полукольцами. Ошпарь кипятком 4 крупных помидора, бланшируй, измельчи и смешай с луком. Добавь 50 мл соуса ткемали, столовую ложку барбариса, чайную ложку зиры, перец и зелень по вкусу. Баранина маринуется при комнатной температуре в течение 3 часов.

Кисломолочный - для птицы

Маринад на основе молочных продуктов отлично подходит мясу птицы. Разотрите в ступке половину чайной ложки белого перца, по четверти чайной ложки кориандра и тмина. Подсушите в течение минуты эти специи на сухой сковороде и влейте айран или простоквашу – чуть больше стакана. Залейте маринадом кусочки мяса и поставьте в холодильник на пару часов.

Пряный - для говядины

Этот маринад готовится на основе красного сухого вина и подойдет к говядине. Смешайте чайную ложку черного молотого перца с чайной ложкой красной острой аджики. Влейте в смесь стакан вина и подогрейте все на слабом огне, не переставая помешивать и не давая смеси закипеть. Выберите приправы на свой вкус и немного добавьте для баланса. Мясо в таком маринаде маринуется в течение пары часов.

Лимонный - для рыбы

Лимон подчеркнет вкус рыбы и уберет неприятный запах у речных ее видов. Натрите цедру 2 лимонов на терке, выжмите из лимонов сок. 5 выдавленных зубчиков чеснока смешайте с 4 столовыми ложками оливкового масла и майораном на свой вкус. Добавьте лимонный сок, тщательно перемешайте. В маринад погрузите рыбу и посыпьте цедрой, уберите в холодильник на 3 часа.

Универсальный - для овощей

Это универсальный маринад, которым можно заправить любые овощи перед жаркой или запеканием. Разомните 4 зубчика чеснока, половину чайной ложки розмарина и петрушку на вкус. Посолите, влейте 50 мл бальзамического уксуса. Смесью полейте овощи и оставьте на полчаса мариноваться.

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