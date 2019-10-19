Об этом по итогам встречи глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе сообщил президент Европейского совета Дональд Туск, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Прошлой ночью лидеры обсуждали расширение ЕС. Подавляющее большинство выразились за то, чтобы открыть переговоры о вхождении с Северной Македонией и Албанией. Вместе с этим такое решение должно быть единогласным. Вчера не было такого единогласия. По этой причине Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе, который должен состояться в мае 2020 года", - сказал президент Европейского совета.

Он отдельно подчеркнул, что в произошедшем нет вины Северной Македонии и Албании. Доклад Еврокомиссии, на основании которого лидеры рассматривали вопрос о начале переговоров, четко указывает, что обе страны сделали все, что их просили сделать, и принятие соглашения в Преспа о новом названии Северной Македонии было действительно чрезвычайным достижением, подчеркнул Туск.

"Поэтому обе страны имеют право начать переговоры с ЕС уже с сегодняшнего дня. Они готовы. К сожалению, несколько стран-членов еще не готовы к этому. Это именно та причина, почему мы не смогли добиться положительного решения. Я лично считаю, что это была ошибка, но я не буду это в дальнейшем комментировать", - отметил Туск.

Он призвал обе страны "не сдаваться" и выразил убеждение, что однажды они приобретут полноправное членство в Европейском Союзе.

"Сегодня я хочу отправить письмо нашим друзьям в Северной Македонии и Албании: пожалуйста, не сдавайтесь. Я в полной мере могу понять ваше отчаяние, потому что вы внесли свой вклад, а мы - нет. ЕС является сложным политическим образованием, и это является правдой, что иногда принятие решения отнимает слишком много времени. Но я не имею абсолютно никаких сомнений, что однажды вы станете полноправными членами Европейского Союза", - добавил президент Европейского Совета.

Как сообщалось, ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в ЕС с Северной Македонией и Албанией учитывая выполнение этими странами ряда условий. В частности, в Албании провели масштабную реформу системы правосудия, что должна приблизить страну к ЕС. В то же время в Скопье согласились переименовать название страны из Македонии в Северную Македонию, чтобы получить согласия Греции на переговоры о членстве в ЕС.

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