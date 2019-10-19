Правительство Российской Федерации одобрило признание граждан Украины носителями русского языка без экзаменов и внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Сообщается, что после утверждения соответствующего закона украинцы смогут получить статус носителей русского языка без сдачи экзаменов. Нормы закона также будут распространяться на граждан Беларуси. Отметим, статус носителя русского языка дает право получить вид на жительство в России, а также гражданство в упрощенном порядке.

Речь идет о том, что обладателям такого статуса не нужно проживать в стране пять лет, чтобы получить паспорт.

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