Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

При этом большинство местных хозяйств уже завершили уборочные работы, в результате чего предложение данной продукции с поля резко сократилось.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, только с начала недели продукция высокого качества подорожала в среднем на 22%.

В частности, если еще на прошлой неделе цены в данном сегменте стартовали от 4,50 грн/кг, то сегодня по такой цене готовы работать только те фермеры, которые не имеют оборудованных хранилищ.

В то же время хозяйства, имеющие в своем распоряжении оборудованные хранилища, на сегодняшний день уже продают лук по 5-6 грн/кг.

Повышать цены фермерам позволяет активный спрос на внутреннем рынке, ведь оптовые компании продолжают скупать лук для закладки на хранение.

Стоит отметить, что несмотря на повышение цен в данном сегменте, на сегодняшний день репчатый лук в Украине стоит в среднем на 30% дешевле, чем в подобный период прошлого года.

При этом игроки рынка уверены, что предпосылок к изменению ценовых тенденций пока в анализируемом секторе нет и при сохранении текущих темпов сбыта лук будет дорожать и далее.

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