Об этом говорится в отчете по результатам исследования "Затяжная временность: как живут ВПЛ в местах компактного проживания" от БФ "Право на защиту", представленного в Укринформе.

"Из всех опрошенных, большинство (38%) пока не рассматривает никаких вариантов переселения либо возвращения. 27% рассматривает только возможность возвращения на место постоянного жительства. 19% нацелены только на поиск отдельного жилья", - говорится в результатах исследования.

В целом 40% жителей МКП (мест компактного проживания - прим.) рассматривают возможность возвращения на место постоянного жительства при определенных условиях.

"В основном это гарантии безопасности (81%) и восстановления украинской власти (61%). Довольно заметную долю составляет пригодное для проживания состояние жилья (29%), доступ к трудоустройству (20%), обеспечение гражданских прав (16%) и доступ к медицинскому обслуживанию (14%)", - говорится в отчете.

Также отмечается, что вынужденные переселенцы между причин, по которым они не рассматривают возможность возвращения, назвали продолжение боевых действий (51%) и общую опасность на неподконтрольных территориях (49%).

"Довольно распространенными причинами являются разрушенное жилье (23%) и лучший уровень социального обеспечения на контролируемых украинским правительством территориях (20%), лучший доступ к услугам (17%) и отсутствие средств к существованию на временно не подконтрольных украинскому правительству территориях (15%)" , - говорится в результатах исследования.

Исследование "Затяжная временность: как живут ВПЛ в местах компактного проживания" провели эксперты БФ "Право на защиту" на основе мониторинга и опроса переселенцев, проведенных в 41 МКП ВПЛ в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях и в Киеве.

Участие в исследовании приняли 1528 переселенцев - жителей мест компактного проживания.

Теоретическая ошибка выборки - 2,2%. Погрешность выборки с учетом дизайн-эффекта - 3,3%.

Презентация результатов исследования проходила в рамках проекта «Адвокация, защита и правовая помощь внутренне перемещенным лицам», реализуемого БФ «Право на защиту» при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR).

Проект направлен на мониторинг нарушения прав и предоставление прямой юридической помощи внутренне перемещенным лицам, а также другим группам населения, пострадавшим в результате конфликта, усиление потенциала государственных органов и гражданского сектора и укрепление законодательной и нормативной базы.

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