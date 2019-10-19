Польза фейхоа

Фейхоа – это жиры, углеводы, эфирные масла, клетчатка, витамины С, В1, В2, В3, В5, В6, В9, глюкоза, марганец, йод, цинк, железо, калий, фосфор, магний, натрий, кальций.

Фейхоа очень вкусный и ароматный плод, кому-то будет похож на клубнику, кому-то на ананас. Он полезен для поднятия тонуса в период авитаминоза. В сезон простудных заболеваний за счет большого количества витамина С фейхоа поддержит иммунитет. Полезны плоды фейхоа для кишечника, так как содержит много клетчатки, способной выводить шлаки и стимулировать работу этого органа.

Содержание йода в фейхоа – 36 мг на 100 грамм плодов, следовательно на него стоит обратить внимания всем, кто имеет недостаток этого элемента в организме. Этот тропический продукт также способен значительно снизить показатели холестерина и улучшить состав крови. Если у тебя понижен гемоглобин, то также обрати внимание на фейхоа и включи его в свой рацион.

Фейхоа обладает способностью благоприятно влиять на внимание, память и сосредоточенность, а также препятствует возникновению и прогрессированию онкологических заболеваний.

Кому нельзя есть фейхоа

Так как это экзотический продукт - любому, кто пробует плоды фейхоа впервые, следует съесть немного и подождать реакции организма. И в случае появления каких-либо нежелательных аллергических реакций не употреблять этот фрукт.

Фейхоа также противопоказан при индивидуальной непереносимости плода, ожирении и сахарном диабете.

Фейхоа как лекарство

Этому плоду нашлось применение и в народной медицине, так как пользу фейхоа невозможно не заметить.

Его мягкое очищающее действие за счет большого количества клетчатки помогает людям, страдающим нарушениями пищеварения.

Из-за высокого содержания йода фейхоа назначают при заболеваниях щитовидной железы как вспомогательное лечение – 2-3 плода в сутки.

Для профилактики болезней сердца и сосудов столовую ложку сока фейхоа разбавляют с 50 граммами воды и выпивают однократно.

При гипертонии готовят смесь измельченных плодов фейхоа и сахара, хранят ее в холодильнике и употребляют дважды в день по столовой ложке.

3-4 плода фейхоа в день на протяжении длительного времени способны избавить тебя от депрессии, снизить стресс, улучшить память и внимание.

Чтобы сохранить этот витаминный продукт, из него можно приготовить варенье. Из фейхоа готовят напитки, салаты, начинки для выпечки, добавляют в мороженое и йогурт.

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