Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Электронный обмен документами "дожмем" уже в этом году. Отмена обязательных трудовых книжек. Запущен законопроект и постановления Кабмина, а также начата техническая работа. Об этом уже писал. Надеюсь, отменим до конца года", - написал он.

При этом Дубилет подчеркнул, что переход на электронный документооборот должен был начаться с 1 октября, однако перевести большое количество сотрудников на новый формат работы внутри ведомства оказалось затруднительным. По словам министра, в течении 3-6 месяцев бизнес-процессы внутри Кабмина будут переведены в цифровой формат, после чего трансформации начнутся и в других государственных органах.

Кроме этого, Дубилет анонсировал запуск проекта "Электронные больничные", нескольких других "крутых" проектов и около 50 проектов помельче.

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