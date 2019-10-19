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В Украине продолжает сокращаться население
19.10.2019 17:57
Только за август украинцев стало меньше на 21 тысячу человек. А количество рожденных почти вдвое меньше количества умерших.

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Численность наличного населения Украины в течение января-августа 2019 года уменьшилась на 177,0 тысяч человек. Об этом 18 октября, сообщает Государственная служба статистики.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 53 рожденных", - отмечается в сообщении Госстата. По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 сентября 2019 года составляла 41 976,2 тысяч человек. Таким образом, за август население сократилось на 20,9 тыс. человек.

Напомним, в МВФ спрогнозировали, что население Украины сократится на миллион за шесть лет.

В то же время, ООН прогнозирует, что к 2050 году численность населения Украины сократится до 35,2 млн, а к 2100 году - до 24,4 млн.

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