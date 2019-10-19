 Признание ПЦУ: Элладская церковь официально начала общение - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Признание ПЦУ: Элладская церковь официально начала общение
19.10.2019 18:54
На совместном богослужении предстоятеля Элладской церкви Иеронима и вселенского патриарха Варфоломея впервые упомянули предстоятеля ПЦУ Епифания.  

gretsia_19.10.19

Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info в субботу, 19 октября.

Сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания. Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->