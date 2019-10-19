На совместном богослужении предстоятеля Элладской церкви Иеронима и вселенского патриарха Варфоломея впервые упомянули предстоятеля ПЦУ Епифания. Элладская православная церковь официально начала евхаристическое общение с Православной церковью Украины. Об этом сообщает греческий ресурс Оrthodoxia.info в субботу, 19 октября. Сегодня прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания. Также сообщается, что такое упоминание является официальным признанием ПЦУ со стороны Греческой церкви. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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