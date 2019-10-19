Как минимум один человек погиб из-за происшествия в аэропорту города Уналашка в штате Аляска. Самолет авиакомпании Peninsula Airways совершил аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска, США). В результате инцидента погиб один человек, сообщает телеканал KTUU. Пассажирский самолет совершал рейс из Анкориджа в город Уналашка, расположенный на островах Уналашка и Амакнак в Алеутском архипелаге. При посадке воздушное судно более чем на 120 метров выкатилось за пределы ВПП и едва не рухнуло в водоем. На борту находились 39 пассажиров и три члена экипажа. Пострадали 12 человек, двое из которых получили тяжелые травмы. Погиб 38-летний мужчина из Вашингтона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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