Об этом говорится в видео, обнародованном главой столицы в Facebook.

"Майдан Незалежности - сердце города Киева. Я помню, что год тому назад мы сносили незаконное строительство над Домом профсоюзов, два года тому назад сносили незаконное строительство в Десятинном переулке. Сейчас громкий скандал (даже руководство государства присоединилось), что кто-то решил себе достроить дополнительные квадратные метры в сердце столицы над Майданом. Мы порядок наводим, и сегодня к вечеру все это будет снесено. Но от себя хотел бы обратиться к киевлянам: от нас с вами зависит порядок в нашем городе и, пожалуйста, с уважением относитесь к законам, к соседям, к нашему городу", - призвал Кличко.

К демонтажу надстройки были привлечены около 20 строителей, а для безопасности граждан остановку общественного транспорта возле дома перенесли на соседнюю улицу.

Как сообщал Укринформ, на днях в полицию Шевченковского района Киева поступила информация, что на крыше дома, расположенного на улице Софиевской возле Майдана Незалежности, возводится незаконная надстройка.

Впоследствии полиция начала уголовное производство по этому факту.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание для обсуждения стратегии борьбы с незаконными застройками.

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