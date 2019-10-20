Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"20 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 4-9 ° тепла, на юге и крайнем западе до 12 °; днем 17-22 °, в западных областях кое-где 23-25 ​​°.

21-22 октября также без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, на крайнем западе и юге страны до 12 °; днем 17-22 °, на Закарпатье и Прикарпатье до 25 ° (на побережье морей кое-где 14-16 °).

23-24 октября без осадков. Температура ночью 5-11 °, днем ​​14-20 °.

По Киеву 20 октября будет наблюдаться переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9 °, днем ​​20-22 °.

По Киевской области без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​17-22°.

21-22 октября без осадков. Ночью и утром кое-где туман. Ветер южный, юго-западный, 3-5 м/с. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​17-22 °.

23-24 октября осадков также не ожидается. Температура ночью 5-10°, днем ​​14-19°.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира