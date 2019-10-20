Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Торжественная церемония открытия VII Всемирных игр между военнослужащих (7th CISM Military World Games) состоялась на стадионе спортивного центра Уханя", - говорится в сообщении.

Как отмечается, организаторы подарили гостям увлекательное шоу с участием известного актера Джеки Чана, на боях и трюках которого росли большинство присутствующих спортсменов.

Украинская сборная на этих Играх представлена 87 спортсменами в 12-ти видах спорта. Во время традиционного парада команд-участниц почетную миссию пронести флаг Украины доверили призеру чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе лейтенанту Александру Чернецкому.

Сообщается, что участников армейских соревнований поздравили глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, президент Международного совета военного спорта (CISM) полковник Эрве Печерилла.

CISM является неправительственной неполитической организацией, основной целью которой является развитие военного спорта и физической культуры, содействие укреплению дружеских отношений между представителями вооруженных сил стран – членов организации. За членством стран, по количеству участников соревнований и их престижности Международный совет военного спорта занимает третье место в мире после МОК и Всемирного студенческого спортивного союза.

На сегодня CISM - это крупнейшая в мире военная мультиспортивная организация, членами которой являются 133 страны. Вооруженные силы Украины является полноправным членом CISM с 1993 г.

Всемирные игры между военнослужащих проводятся с 1995 года.

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