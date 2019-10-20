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|Instagram Дженнифер Энистон побил мировой рекорд
|20.10.2019 10:09
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Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.
Профиль Энистон набрал более миллиона подписчиков за 5 часов 16 минут, этот результат побил предыдущий мировой рекорд, который установила страница принца Гарри и Меган Маркл — их профиль набрал более миллиона подписчиков за 6 часов.
Энистон прокомментировала свой рекорд — актриса опубликовала видео, в котором попросила прощения за то, что поломала Instagram.
По состоянию на утро 19 октября на аккаунт Энистон подписаны 14,1 миллиона человек.
Напомним: Энистон, которая до этого избегала соцсетей, создала свой профиль в Instagram 15 октября, первым она опубликовала фото со встречи со всеми «друзьями» — главными актерами сериала.