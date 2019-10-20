Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Профиль Энистон набрал более миллиона подписчиков за 5 часов 16 минут, этот результат побил предыдущий мировой рекорд, который установила страница принца Гарри и Меган Маркл — их профиль набрал более миллиона подписчиков за 6 часов.

Энистон прокомментировала свой рекорд — актриса опубликовала видео, в котором попросила прощения за то, что поломала Instagram.

По состоянию на утро 19 октября на аккаунт Энистон подписаны 14,1 миллиона человек.

Напомним: Энистон, которая до этого избегала соцсетей, создала свой профиль в Instagram 15 октября, первым она опубликовала фото со встречи со всеми «друзьями» — главными актерами сериала.

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