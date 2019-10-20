Об этом сообщает "Украинская климатическая сеть" на своей странице в Facebook.

"Зимы в Украине сейчас экстремальные. В этом году долгосрочные прогнозы обещают и тепло с дождями, и рекордные морозы со снегопадами - самыми сильными за 30 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, сильные холода будут на территории от Финляндии до Украины - их принесут ветры из Сибири. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума, ожидают и мощные снегопады.

Как пояснила климатолог Светлана Краковская, погода становится более экстремальной, и отклонения от норм значительно увеличиваются. По ее словам, если раньше погоду в Украине формировали преимущественно воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая довольно мягкий климат, то сейчас все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно следовательно теперь так часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода, отметила она.

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