Вот самые удачные рецепты любимого лакомства.

1. Классические сырники

Вам понадобится 500 грамм творога, 2 яйца, 6 столовых ложек муки, 2 столовые ложки сахара, масло для жарки и сметана для подачи.

Разомните творог вилкой, чтобы в нем не осталось комочков. Добавьте яйца и сахар, тщательно перемешайте. Добавьте в смесь муку и снова перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Сформируйте сырники, чуть-чуть обваляв их в муке. Обжаривайте сырники на заранее разогретой сковороде на растительном масле с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сырники со сметаной.

2. Сырники без муки

Возьмите 400 грамм обезжиренного творога, 3 столовые ложки овсяных отрубей или хлопьев, яйцо, изюм или другие сушеные ягоды по вкусу, щепотку соли.

Поставьте духовку разогреваться на 180 градусов, застелите противень фольгой. В блендере смешайте яйцо, творог и сладкий ингредиент (изюм). Добавьте в смесь овсяные хлопья и щепотку соли. Перемешайте до однородной массы. Сформируйте сырники, и, дополнительно обваляв их в овсяных хлопьях, выпекайте в духовке примерно полчаса.

3. Медовые сырники на манке

Подготовьте 200 грамм творога, 50 грамм сливочного масла, 50 грамм манки, 2 яйца, 2 столовые ложки меда, соль и сахар по вкусу, масло для жарки.

Творог, протертый через сито, смешайте с яйцами, манкой, медом солью и сахаром. Перемешайте ингредиенты до однородной массы. Сформируйте из теста сырники. Обжарьте их на заранее разогретой сковороде на растительном масле с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте со сметаной или медом.

4. Сырники с фетой

Возьмите 200 грамм творога, 100 грамм сыра фета, 2 яйца, 120 грамм муки, полторы столовые ложки сахара, щепотку соли, полторы чайные ложки разрыхлителя, растительное масло для жарки.

Соедините творог с фетой, хорошо размяв вилкой. Добавьте остальные ингредиенты (кроме муки) и перемешайте до однородной массы. Добавьте муку и снова перемешайте. Влажными руками сформируйте сырники. В смазанной маслом и разогретой до среднего огня сковороде обжарьте сырники с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте сырники со сметаной, медом или соусом из ягод.

5. Сырники с зеленью

Понадобится 400 грамм нежирного творога, яйцо, 2 пуска укропа, сушеные пряности по вкусу, 4 столовые ложки муки, масло для жарки.

Смешайте творог, яйцо, мелко нарезанный укроп, сушеные пряности и перемешайте. Добавьте муку, перемешайте до однородной массы. Сформируйте сырники и при необходимости обваляйте их в муке. В смазанной маслом и разогретой до среднего огня сковороде обжаривайте сырники с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте блюдо со сметаной и свежей зеленью.

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