Об этом сообщает DW.

В частности, Вашингтон отзывает действующие лицензии на аренду Кубой самолетов, а новые заявки будут отклонены. Кроме того, ужесточены правила экспорта телекоммуникационного оборудования.

Также США запретят пожертвования для Кубы, если они будут направлены организациям, связанным с кубинским правительством или правящей Коммунистической партией.

"Такие действия посылают кубинскому режиму еще одно понятное послание: они должны немедленно прекратить свою деструктивное поведение дома и за рубежом", - подчеркнул министр торговли США Вильбур Росс.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг упреки США и назвал решение Вашингтона "бесчеловечным, жестоким, несправедливым и геноцидным". "Мы не сдадимся и дадим суверенный ответ", - написал он в Twitter.

Отношения между Кубой и США ухудшились во времена президентства Дональда Трампа. Его власть ограничила поездки на остров и ввела новые экономические санкции против страны.

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