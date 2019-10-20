|США ввели новые санкции против Кубы
|20.10.2019 13:50
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Об этом сообщает DW.
В частности, Вашингтон отзывает действующие лицензии на аренду Кубой самолетов, а новые заявки будут отклонены. Кроме того, ужесточены правила экспорта телекоммуникационного оборудования.
Также США запретят пожертвования для Кубы, если они будут направлены организациям, связанным с кубинским правительством или правящей Коммунистической партией.
"Такие действия посылают кубинскому режиму еще одно понятное послание: они должны немедленно прекратить свою деструктивное поведение дома и за рубежом", - подчеркнул министр торговли США Вильбур Росс.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг упреки США и назвал решение Вашингтона "бесчеловечным, жестоким, несправедливым и геноцидным". "Мы не сдадимся и дадим суверенный ответ", - написал он в Twitter.
Отношения между Кубой и США ухудшились во времена президентства Дональда Трампа. Его власть ограничила поездки на остров и ввела новые экономические санкции против страны.