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Еврокомиссия призывает Британию объяснить дальнейшие шаги по Brexit
20.10.2019 14:26
Европейская комиссия призывает правительство Великобритании скорее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах по выходу из Евросоюза после того, как британский парламент отложил голосование по соглашению о Brexit.

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Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

«Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по так называемой поправке Левина, которая означает, что соглашение о выходе не будет поставлено ​​на голосование сегодня. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее», - отметила пресс-секретарь ЕК.

Как сообщалось, Палата общин британского парламента 19 октября проголосовала за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из Евросоюза.

Теперь, по закону, премьер-министр Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, запланированного на 31 октября, минимум на три месяца.

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