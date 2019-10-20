Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, в чем смысл победы. Об этом он рассказал в интервью Радио Свободе.

По мнению Кулебы, украинцам следует отказаться от связки “измена“ - “победа“. “Потому что это раскачивание на качелях - то ты в суперпозитив, то ты в супернегатив. Ты теряешь способность критически осмысливать ситуацию“ – сказал он. Поэтому, если мы говорим, что мы идем к победе, мы должны объяснить, в чем смысл этой победы – подчеркнул он

По его мнению, смысл победы состоит из трех частей. Первое – это “деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины“.

Вторая составляющая победы – “деоккупация и возвращение Крыма“. Мы никогда не должны забывать о том, что российская агрессия началась не с Донбасса, а из Крыма – отметил он.

“И третий элемент победы - это когда (когда, я убежден, этот момент наступит) российский президент какой-то приедет в Украину и склонит голову перед монументом героям АТО.

Это тогда откроет путь от официального мира к реальному примирению“ – заключил Кулеба.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира