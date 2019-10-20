Извечная проблема - что приготовить на завтрак? В будние дни это, конечно, должно быть что-то полезное, насыщающее организм энергией. А вот в выходной день можно утроить небольшой праздник и порадовать себя вкусным шоколадным чизкейком. При это абсолютно ничего не делая. Правда, правда, утром просыпаетесь - а шоколадный тортик к утреннему кофе уже готов. Конечно, чуть постараться нужно будет с вечера. Совсем немного. Что делать, чтобы наутро порадовать себя вкусняшкой, сейчас расскажем. Ингредиенты: Для основы: Для мусса: Способ приготовления: Измельчите печенье, добавьте растопленное сливочное масло и молоко (сливки). Перемешайте, равномерно распределите по форме и утрамбуйте. Уберите в холодильник пока будет готовиться мусс. Желатин замочите в 100 мл воды и оставьте набухать. Охлажденные сливки взбейте до устойчивых пик. Миску и венчики тоже желательно предварительно охладить. Творожный сыр, сахарную пудру, ванильный сахар и щепотку соли взбейте до однородности. Шоколад растопите, немного остудите и добавьте к творожному сыру. Все перемешайте. Желатин растопите и процедите. Следите, чтобы он не закипел. Добавьте в творожно-шоколадную смесь. Все тщательно перемешайте. К массе добавьте сливки, аккуратно все соедините и переложите в форму. Форму уберите в холодильник до полного застывания. Лучше только — на ночь. На утро с помощью ножа аккуратно выложите тортик на блюдо. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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