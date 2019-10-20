Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил о том, что Государственная Служба Статистики перейдет в его управление и команду секретариата. Об этом Дубилет сообщил в Telegram.

“Одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать на базе Госкомстата“ – говорится в сообщении.

“Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата“ – продолжил он.

Напомним, Дубилет заявил, что “выпал в осадок“ от количества бумаги, используемой Кабмином.





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