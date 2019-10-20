 Дубилет: Мы будем считать KPI для ключевых органов власти - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Дубилет: Мы будем считать KPI для ключевых органов власти
20.10.2019 18:30
На сегодняшнем заседании были перераспределены органы власти между министрами.  

dmitriy-dubilet_20.10.19

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил о том, что Государственная Служба Статистики перейдет в его управление и команду секретариата. Об этом Дубилет сообщил в Telegram.

“Одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать на базе Госкомстата“ – говорится в сообщении.

“Кроме этого, Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1.6 млрд грн в год на поддержку аппарата“ – продолжил он.

Напомним, Дубилет заявил, что “выпал в осадок“ от количества бумаги, используемой Кабмином.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->