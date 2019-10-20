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Кабмин упростил начисление субсидий трем категориям граждан
20.10.2019 18:48
Пенсионеры, военнослужащие и детские дома семейного типа получили более мягкие условия начисления госпомощи.  

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На заседании в воскресенье, 20 октября, Кабинет министров Украины упростил назначение субсидий трем категориям граждан. Об этом сообщает Правительственный портал.

В частности, по упрощенной процедуре будут назначаться жилищные субсидии детским домам семейного типа, военнослужащим, а также украинцам старше 60 лет.

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхнормированную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии и тому подобное, - говорится в сообщении.

Напомним, правильность начисления субсидии будут испытывать социальные инспекторы. В случае, если субсидианта поймают на предоставлении недостоверной информации о своих жилищных условиях, помощь придется вернуть.

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