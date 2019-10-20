Синоптики предупредили о снижении температуры в столице в ближайшие выходные на 5 градусов. Согласно прогнозу, в следующие субботу и воскресенье температура воздуха составит 10-13 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

С 28 октября температура будет постепенно снижаться, начнутся дожди. Уже в начале ноября ожидаются первые заморозки. Итак, 1 ноября пойдет снег.

Также возможны дневные морозы до -1 градуса, а ночью и вовсе температура упадет до зимних -7.

Напомним, сентябрь-2019 побил температурный рекорд на планете. Средняя глобальная температура воздуха над океаном и сушей в прошедшем сентябре была на 0,95°С выше средней многолетней за XX век.

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