|Синоптики предупредили о похолодании в Киеве
|20.10.2019 19:07
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Синоптики предупредили о снижении температуры в столице в ближайшие выходные на 5 градусов. Согласно прогнозу, в следующие субботу и воскресенье температура воздуха составит 10-13 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.
С 28 октября температура будет постепенно снижаться, начнутся дожди. Уже в начале ноября ожидаются первые заморозки. Итак, 1 ноября пойдет снег.
Также возможны дневные морозы до -1 градуса, а ночью и вовсе температура упадет до зимних -7.