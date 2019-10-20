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20.10.2019
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Метки: Москва, курьезы, двойники, Зеленский.
20 октября
Президента Украины нашли в московском метро. Точнее - его двойника. Умид родом из Узбекистана, работает в Москве маляром в автосервисе. О своей схожести с Владимиром Зеленским Умид узнал уже после того, как в Украине появился новый президент. К популярности парень уже привык.