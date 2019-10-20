В воскресенье, 20 октября, в Киеве перекрыли проспект Победы в районе строительства Шулявского моста. Сегодня там устанавливали очередную секцию над проезжей частью. В обоих направлениях движение транспорта перекрыто. Как сообщили рабочие, движение транспорта, как и анонсировал ранее мэр столицы Виталий Кличко, будет возобновлено вечером 20 октября. Все работы ведутся строго по графику.
На время ремонтных работ, из-за которых действует ограничение в движении транспорта, в Департаменте транспортной инфраструктуры представили схему объезда.
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