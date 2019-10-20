20 октября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Кабмин упростил начисление субсидий трем категориям граждан • Дубилет: Мы будем считать KPI для ключевых органов власти • Десять украинцев пострадали в результате ДТП в Чехии • Синоптики предупредили о похолодании в Киеве • Шоколадный торт "Утренний кофе": простой рецепт без выпечки • Епифаний получил премию за защиту прав человека • Украинский флот пополнится двумя американскими катерами все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Верховная Рада, депутаты, рейтинги, Зеленский, Слуга народа. 20 октября 300политика, Верховная Рада, депутаты, рейтинги, Зеленский, Слуга народа. Депутати фракції «Слуга народу» розповіли, чому впав рейтинг президента Зеленського та чи переймаються вони через це. Фоторепортажи Популярные теги культура, футбол, досуг, Путин, Динамо, церковь, тест-драйв, солдат, дети, соревнования, военная техника, зима, беспорядки, общество, автомобили, акции, Александр Зубко, марш, праздники, оккупация, фотоконкурсы, путешествия, АТО, политики, кошки, США, Саакашвили, фотография, ВСУ, концерты, катастрофы, искусство, парады, полиция, Майдан, Шахтер, архитектура, женщины, Россия, технологии, природа, политика, протесты, экология, фотопроект, учения, мир, выборы, транспорт, депутаты, уикенд, пейзажи, музыка, фотографы, Киев, война, история, выставки, Порошенко, Карпаты, фестивали, Донбасс, самолеты, цирк, Сергей Смоленцев, заводы, спорт, знаменитости, джаз, ВМС, корабли, авиация, юмор, суд, митинги, ЗСУ, столкновения, фотоподборки, дизайн, аннексия Крыма, милиция, бизнес, город, Львів, портрет, Нацгвардия, Дмитрий Дятлов, люди, Львов, мода, Одесса, вера, живопись, животные, туризм, стихийные бедствия, НАТО, #Євромайдан, Верховная Рада, традиции Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец культура, футбол, досуг, Путин, Динамо, церковь, тест-драйв, солдат, дети, соревнования, военная техника, зима, беспорядки, общество, автомобили, акции, Александр Зубко, марш, праздники, оккупация, фотоконкурсы, путешествия, АТО, политики, кошки, США, Саакашвили, фотография, ВСУ, концерты, катастрофы, искусство, парады, полиция, Майдан, Шахтер, архитектура, женщины, Россия, технологии, природа, политика, протесты, экология, фотопроект, учения, мир, выборы, транспорт, депутаты, уикенд, пейзажи, музыка, фотографы, Киев, война, история, выставки, Порошенко, Карпаты, фестивали, Донбасс, самолеты, цирк, Сергей Смоленцев, заводы, спорт, знаменитости, джаз, ВМС, корабли, авиация, юмор, суд, митинги, ЗСУ, столкновения, фотоподборки, дизайн, аннексия Крыма, милиция, бизнес, город, Львів, портрет, Нацгвардия, Дмитрий Дятлов, люди, Львов, мода, Одесса, вера, живопись, животные, туризм, стихийные бедствия, НАТО, #Євромайдан, Верховная Рада, традицииЛеонид Швец Соседские уроки, или Как взяли Будапешт Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Депутати фракції «Слуга народу» розповіли, чому впав рейтинг президента Зеленського та чи переймаються вони через це. 20.10.2019



новости украины киеве все октября как сирии Теги: экономика